İzmir'de askeri kışlaya yönelik sabotaj girişimi! Ateşe verdiler...
İzmir'de 2 kişi asakeri kışlaya yakın bir alanı ateşe verdi. Şüpheliler nöbetçilerin müdahalesiyle kaçarken yangın ise kışladaki itfaiye aracı ile kışlaya sıçramadan söndürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi, nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından ateşe verildi.
Nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale edilmek istenen şahıslar bölgeden kaçtı, yangın ise kışladaki itfaiye aracı ile kışlaya sıçramadan söndürüldü.
Güvenlik kaynakları, olayı "lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi" olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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