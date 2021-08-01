CHP'li Murat Bakan'ın iddialarına cevap! Jandarmadaki helikopterler görevde mi?

MURAT BAKAN'IN İDDİASI

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Birkaç soru da Süleyman Soylu'ya soracağız! Bu kiralama yapılan helikopterlerin aynısından Jandarma'da da 19 adet mevcut (Mİ 17) ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca hepsinde yangın tertibatı da mevcut. Bu helikopterler şu an neredeler?" iddiasında bulunmuştu.