Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı! Silifke'deki 2 yangın kontrol altında

Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: SİLİFKE'DEKİ 2 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan 2 orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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Bakan Pakdemirli: Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.