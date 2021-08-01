Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı! Silifke'deki 2 yangın kontrol altında
Son dakika haberi...Türkiye'yi saran yangınlarla ilgili söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bakan Pakdemirli: "Mersin Silifke’de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi. Bakan Pakdemirli ayrıca "Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli, Muğla Bodrum'daki yangının da kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce başlayıp Gülnar ilçesine de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.
Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
BAKAN PAKDEMİRLİ: SİLİFKE'DEKİ 2 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan 2 orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN BİR GÜZEL HABER DAHA
Bakan Pakdemirli: Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGIN SÜRECİ
Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.
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