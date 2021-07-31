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Son dakika: KKTC'de orman yangını! Ekipler sevk edildi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Son dakika: KKTC'de orman yangını! Ekipler sevk edildi

Son dakika haberine göre: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesine bağlı Karşıyaka köyünün güneybatı kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 12.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, yaptığı açıklamada, haberi alır almaz bölgeye geldiğini söyledi.

Yangının söndürülmesi için olağanüstü bir gayret gösterildiğini belirten Tatar, "Köylüler, muhtar, itfaiye ekipleri, sivil savunma, herkes burada." dedi.

Alevlerin ilerleyip dağın diğer tarafına geçmemesi için çaba harcandığını anlatan Tatar, konuyla ilgili olarak Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de bilgilendirildiğini, helikopter ihtiyacının olabileceğini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiren Saner, yangınla ilgili olarak Başbakanlıkta bir kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

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