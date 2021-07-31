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Son dakika: MİT'ten bir başarılı operasyon daha! Kandil'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2021
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Son dakika: MİT'ten bir başarılı operasyon daha! Kandil'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı operasyonları sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kandil'de düzenlenen operasyonda 2 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin Irak'ta yürüttüğü operasyonlar sonucu bu bölgede sıkışan ve Kandil alanında faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan örgüte yönelik MİT tarafından operasyon düzenlendi.

Kandil bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün Türkiye'nin kararlı operasyonları sonucu Irak alanında sıkıştığı ve bölgedeki hakimiyetini kaybetmemek adına Kandil bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı belirtildi.

Teröristlere ağır darbe TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE
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