İstanbul'da ormanlarda yürümek, piknik yapmak yasak mı? Açıklama geldi

YÜRÜYÜŞ YAPMAK, PİKNİK YAPMAK SERBEST Mİ?

Şahin, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bazı piknik ve mesire alanlarında, spora, yürüyüşe ve ateş yakılmadan yapılacak pikniklere izin verileceğini belirtti. Şahin, "Bu karar ile ilimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Yetkili idarelerin denetim ve gözetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında yürüyüş yapmak, spor yapmak, piknik yapmak serbest, ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü ve ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bu konuda halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.