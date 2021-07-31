Uzmanlardan dört neden! Orman yangınları aynı anda nasıl başladı?

Çarşamba günü başlayan orman yangınları hem havadan hem de karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor. Pek çok noktada aynı anda başlayan yangınların nedeni ise büyük merak konusu oldu. 81 orman yangınının aynı anda patlak vermesiyle ilgili uzman isimler son dakika açıklamalarında bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 10:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL