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Uzmanlardan dört neden! Orman yangınları aynı anda nasıl başladı?

Çarşamba günü başlayan orman yangınları hem havadan hem de karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor. Pek çok noktada aynı anda başlayan yangınların nedeni ise büyük merak konusu oldu. 81 orman yangınının aynı anda patlak vermesiyle ilgili uzman isimler son dakika açıklamalarında bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 10:15
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Uzmanlardan dört neden! Orman yangınları aynı anda nasıl başladı?

Türkiye 28 Temmuz'dan beri 81 nokta çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınlarının nedenleri herkes tarafından merak ediliyor. Yangınları değerlendiren uzmanlar dört neden üzerinde duruyor.

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Uzmanlardan dört neden! Orman yangınları aynı anda nasıl başladı?

Hürriyet'in haberine göre, uzmanlar orman yangınlarının muhtemel sebeplerini şöyle sıraladı:

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Uzmanlardan dört neden! Orman yangınları aynı anda nasıl başladı?

İNSAN ELİ

Prof. Dr. Doğanay Tolunay (İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Ormancılık Fakültesi öğretim üyesi): İstatistiksel açıdan orman yangınlarının her geçen yıl arttığını görüyoruz. Nedenlerine baktığımızda yüzde 89'u insan, yüzde 11'i ise yıldırım gibi doğa olaylarından kaynaklı. İnsan kaynaklı olanlarda bahçe temizliği ve anız yakmak gibi faaliyetler öne çıkıyor.

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Uzmanlardan dört neden! Orman yangınları aynı anda nasıl başladı?

Ancak ormanda bırakılan bir cam parçası veya iyice söndürülmeyen bir sigara izmariti bile yangını başlatabiliyor. Son yıllarda bunlara elektrik nakil hatları nedeniyle çıkan yangınları da eklememiz gerekiyor. Osmaniye'deki yangının elektrik hattından çıkmış olma ihtimali çok yüksek.

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Uzmanlardan dört neden! Orman yangınları aynı anda nasıl başladı?

KÜRESEL ISINMA

Türkiye'nin mevcut iklim koşullarında yılın belli dönemlerinde yangın çıkma riski vardır, buna yangın mevsimi deriz. Mayıs ve kasım aylarını kapsayan bu süreçte en riskli dönem, hava sıcaklarının aşırı yükseldiği temmuz-ağustos aylarıdır.