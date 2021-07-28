İstanbul'da teslim olan ByLock'un lisans sahibi David Keynes itirafçı oldu: Tamamen FETÖ için hazırlanmış bir program

İddianamede, sanık David Keynes'in 26 Ekim 2016 tarihli bir tutanağa göre, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan İsmail Uçar'ın makamını aradığı, güvence verilmesi durumunda ByLock ile ilgili birtakım bilgiler vermek istediğini söylediği ve yapılan görüşmede röportajdakine benzer beyanlarda bulunduğunu söylediğini yer verildi.

Bu görüşmede Keynes'in "Bu programı FETÖ'cü terör örgütü mensuplarının kullanması benim bilgim haricidir. Alt tabakadan tanıdığım birkaç cemaatçi arkadaşım vardır. Programın medyada çok konuşuluyor olması ve kullananların örgüt üyeliğinden tutuklanması beni tedirgin etti. Amacım ne yürüyen soruşturmaları sulandırmaktır ne de örgüte yardımcı olmaktır. Adımın örgütle anılması beni rahatsız etti. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım." şeklindeki ifadelerinin tutanak altına alındığı aktarıldı.

KEYNES: "YAPIYA KIZIP GAZETECİ ÇETİNKAYA'YA BİLGİ VERDİM"

İddianamede, Keynes, 11 Haziran'daki ifadesinde 2002 yılına kadar Ankara Üniversitesinde okuduğunu, 2003 yılında Greencard çıktığı için Amerika'ya gittiğini anlatarak, "2003 yılında Long Beach Havalimanında ve 2005 yılında New York Havalimanında 'bombacı' olduğum tespiti ile hakkımda arama kayıtları olduğu ve sürekli karşıma çıktığı için 2012 yılında Amerikan vatandaşlığı alırken ismimi ve soy ismimi David Keynes olarak değiştirdim." dedi.

Ankara'da okurken Gazi Üniversitesi televizyon veya elektronik teknik eğitim fakültesinden mezun, Mersinli, bir televizyonda genel yayın yönetmeni olduğunu bildiği Tarık Toros'un ev imamlığını yaptığı yapıya ait eve yerleştirildiğini ifade eden Keynes, Maltepe'deki bir dershane yurdunda belletmen olarak 3-4 ay görev yaptığını anlattı.

Bunun okulunun uzamasına ve kaydının silinmesine neden olması ve dershanelerine kaydını yapmamaları nedenleriyle örgüte kızıp o dönem Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Hikmet Çetinkaya ile görüşerek, "cemaat" adı altındaki yapının genel işleyişini ve bu yapı içerisinde bildiği "Ercan Kurt" isimli kişiyi anlattığını söyleyen Keynes, "Çetinkaya da bir köşe yazısında benim anlattıklarımı yazdı. 8 yılımı kaybetmiş olmam bende büyük bir çöküntü yarattığından, bir gün psikolojik bir boşlukta hap içmek suretiyle intihara teşebbüs ettim. Ancak hastanede yapılan müdahaleyle sağlığıma kavuştum. Ekim 2002'de Greencard geldi, arkadaşımdan 2 bin dolar borç alarak bilet aldım ve Seattle'a gittim. ABD'de bulunduğum sürede Hüseyin Şentürk'ün yanında kaldım. " ifadelerini kullandı.

Keynes, arkadaş çevresinden Atalay Candelen isimli kişiyle tanıştığını dile getirerek, kendisine "Tilki" olarak hitap edilen Candelen'in Portland State Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun olduğunu ve Türkiye'de bulunuyorken Amerika'da birlikte ev kiralayarak kalmak için anlaştıklarını söyledi.

"15 TEMMUZ'DAN SONRA BYLOCK'UN FETÖ İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR PROGRAM OLDUĞU KANAATİNE VARDIM"

Candelen ile 2013'te 17-25 Aralık olaylarından önce Ataköy'deki evinde buluştuklarını aktaran Keynes, şunları kaydetti:

"Bana Slikon Vadisinde çalışmak için CV ekleyecek programlar hazırladığını, bu programları Apple markete yüklemek için internetten satın alması gerektiğini, ancak kendi kredi kartının yurt dışı harcamasına kapalı olduğunu ve kredi kartımdan 100 dolar kullanmak istediğini söyledi. Sonra nakit olarak verecekti. Ben de arkadaşım olması nedeniyle kredi kartı bilgilerimi verdim. Bu işlem için bir mail adresi olması gerektiğini söyledi. Ben kullanmış olduğum 'david.keynes@pcc.edu' uzantılı mail adresimi verdim. Daha sonra bu mail adresini ve kredi kartı bilgilerimi kullanarak Apple marketten söylediği program aracını satın aldı. Bu mail adresi işlemlerini Atalay kendi bilgisayarından halletti, şifreyi kendisi oluşturdu. Mart 2014'de Türkiye'de Atalay'ın evinde bir gün akşam buluştuğumuzda, ByLock isimli bir program hazırlayarak Apple markete yüklediğini söyledi ve o dönem içerisinde Amerika'da kullandığım hat bulunan telefonumu benden alarak Apple marketten bu programı indirdi ve telefonuma kurdu. Ben 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ByLock programının tamamen FETÖ için hazırlanmış bir program olduğu kanaatine vardım. Zira gerek programın spesifik yapısı, gerek programın kullanışının pratik olmaması ve kullanıcı ekleme şekli, gerekse Atalay Candelen'in örgütle bağlantıları bunu göstermektedir. Bana göre Atalay'ın bu programı yazma ihtimali yüksektir."