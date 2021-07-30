Bilim insanları Delta'ya karşı tek çareyi açıkladı! Yüzde 95 engelliyor

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHIR HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. MEHMET EMIN KALKAN:

Vaka sayılarımız 5 binin altına kadar indi. Ancak bayram dönüşü bu sayılar artışa geçti ve 20 bine kadar çıktı. Şu anda aşılama faaliyetlerinde hızla ilerliyoruz. Günlük 1.5 milyona kadar bir kapasite var ancak hâlâ aşısını hiç yaptırmayan 23 milyon vatandaşımız var. Bu toplumsal bağışıklığı ciddi oranda riske atıyor. Aşı karşıtlığı köklü bir sorun. 70 milyon doz aşılama yaptık ve bununla ilgili bir sorun yaşamadık, yan etkilerini görmedik.

Vatandaşlarımızdan yanlış bilgilere kulak asmamalarını, bilime ve bizim tecrübemize güvenmelerini istiyoruz. Şu anda hastanemize yatan hastaların yüzde 90'ı aşısız olanlar. Sırası geldiği halde aşı olmayanlar ciddi bir risk altında.