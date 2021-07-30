Bilim insanları Delta'ya karşı tek çareyi açıkladı! Yüzde 95 engelliyor
Son dakika haberine göre: Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, son günlerde artan vakalar sonrası uzmanlardan uyarılar peş peşe geldi. Uzmanlar, Kovid-19 vakalarındaki tehlikeli tırmanışı aşı olmayanlara bağlarken, hastanelerdeki hastalarının tamamına yakınının aşısızlardan oluştuğunu söyledi.
Pandemide artan vaka sayıları tüm Türkiye'yi tedirgin ederken yetkililer aşılamanın önemine bir kez daha dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aktif vakaların yüzde 87'sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu söyledi. Bayram sonrası yaşanan vaka artışına dikkat çeken uzmanlar aşısızların aşılanmaması durumunda kapanmanın yeniden gelebileceğine dikkat çekerek, "Korona virüsünün tek çaresi aşı olmak" dedi. 4 uzmanın SABAH'a yaptığı açıklamaları şu şekilde oldu:
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHIR HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. MEHMET EMIN KALKAN:
Vaka sayılarımız 5 binin altına kadar indi. Ancak bayram dönüşü bu sayılar artışa geçti ve 20 bine kadar çıktı. Şu anda aşılama faaliyetlerinde hızla ilerliyoruz. Günlük 1.5 milyona kadar bir kapasite var ancak hâlâ aşısını hiç yaptırmayan 23 milyon vatandaşımız var. Bu toplumsal bağışıklığı ciddi oranda riske atıyor. Aşı karşıtlığı köklü bir sorun. 70 milyon doz aşılama yaptık ve bununla ilgili bir sorun yaşamadık, yan etkilerini görmedik.
Vatandaşlarımızdan yanlış bilgilere kulak asmamalarını, bilime ve bizim tecrübemize güvenmelerini istiyoruz. Şu anda hastanemize yatan hastaların yüzde 90'ı aşısız olanlar. Sırası geldiği halde aşı olmayanlar ciddi bir risk altında.
İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. YUSUF YILDIRIM: Şu an kapanma söz konusu değil. Henüz hastane ve yoğun bakım yatışlarında bir yansıma ya da artış yok. Eğer pozitiflik oranı bir hafta içerisinde yoğun bir şekilde hastane yatışlarına neden oluyorsa ve bu da yatışlarla birlikte bir haftalık bir süreç içerisinde yoğun bakım sayılarını da artırıyorsa; o zaman kapanma söz konusu olur. Bayramla birlikte aşılanmada da azalma ve ikinci plana atma söz konusu oldu. Aşısızlar, aşılanmamaya devam ederse işte o zaman kapanma söz konusu olur.
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. RECEP DEMİRHAN: Hedefimiz nüfusumuzun yüzde 75'ini aşılamak. virüs çok çabuk bulaşıyor. Tek çaresi ve önlemi de insanların aşılı olması. Şu anda aşı olmayanlar hastaneye yatıyor ve yoğun bakımlara aldığımız hastalar. 10 hastadan 9'u aşılanmamış kişi. Aşılamayı tamamlayamazsak belki tekrardan kısıtlamalar gündeme gelebilecek.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANA BİLIM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. İLKER İNANÇ BALKAN: Bayram sonrası, Kovid-19 Tanı Merkezi başvurularında belirgin bir artış oldu. Önemli bir kısmını da hiç aşılanmamış hastalarımız oluşturuyor. Nadir de olsa daha önce aşılanmış kişilerden de pozitif çıkanlar oluyor. Onların belirtileri daha çok hafif soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonu andırır şekilde oluyor. Aşılanmayanlar risk grubunda olan insanları, kendi yakınlarını enfekte ediyor maalesef. Bulaşıcı hastalıklarda, özellikle de salgın dönemlerinde aşı reddi, toplum sağlığı açısından çok büyük bir risk. Ölümlerde artış görmeye başlayacağız, asıl korktuğumuz şey bu. Aşı yoğun bakıma yatışları ve ölümü yüzde 95'in üzerinde engelliyor. 3 milyardan fazla insana bu aşılar uygulandı ve güvenlik verilerine sahibiz.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. SAİT GÖNEN: Tam artık işler düzene giriyor, yüz yüze eğitime başlayacağız dediğimiz bir dönemde, vakaların artışı bizi gerçekten endişelendiriyor. Cerrahpaşa'ya günlük Kovid şüphesiyle başvuru sayısı 400'lerden 800'lere çıktı. Yoğun bakımda yatıranların tamamı, aşısız. Yatan hasta sayımızda da belirgin bir artış var. Artık şu bariz ki tekrar bir pik olacaksa bu, aşısızların piki olacak gibi görünüyor. Aşıya ulaşma imkanı olduğu halde aşı olmayanlara da bir çağrıda bulunmak istiyorum ki, sizler sadece kendinize değil, çevrenize, ebeveynlerinize, aile büyüklerinize de kötülük ediyorsunuz.
80 İLDE ARTIŞ VAR
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 10-16 Temmuz'da 5 iken 17-23 Temmuz'da 14'e çıktı. Vaka sayısı 100 bin kişide 276,82 artan Siirt, ülke genelinde bir önceki haftaya göre en fazla yükselişin yaşandığı il oldu. Üç büyükşehirden 100 bin kişideki vaka sayısının en çok arttığı il İstanbul olarak kayıtlara geçti Sağlık Bakanlığı'nın 17-23 Temmuz'u kapsayan verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 80 ilde artarken Bolu'da azaldı. İstanbul'da birinci doz aşı oranı yüzde 65'i geçti. Kent aşı tablosunda turuncudan sarı renge döndü.
4'ÜNCÜ DALGA BAŞLADI DURDURMAK BİZE BAĞLI
SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş: Vaka sayısındaki artış hızıyla birlikte 4'üncü dalga başladı. Son 1 aydır 'Kovid bitti, eski hayatımıza geri döndük' şeklinde düşünce oluştu. Şimdi vaka sayılarının 20 binleri geçtiğini görüyoruz. Kovid-19 artık çok hızlı bulaşıyor. Yaz ayında olmamıza rağmen vakalarda hızlı bir yükseliş var. Geçen haftaki artış hızı devam ederse gelecek hafta 30 bin'leri görebiliriz. Bayramın etkilerini ise önümüzdeki hafta göreceğiz. Konser, festival ve düğün gibi toplu etkinliklerde daha dikkatli olmamızda fayda var.
Açık alanlarda bile en az 1.5 metre mesafe bırakalım. Şu anda aşı dışında koruyucu önlem gözlemleyemiyorum. Koronavirüse karşı tek doz aşı da yeterince koruyucu değil. Semptom göstermeyen ve test yaptırmayanlarla birlikte vaka sayılarının daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz.
Özellikle haftalık vaka sayısı 100 binde 100'ün üzerindeki illerin daha dikkatli olması lazım. Örneğin Siirt'te en yüksek vaka sayılarını görüyoruz. Bu da virüsün yayılımının ne kadar arttığını gösteriyor. İl Hıfzıssıhha kurulları illere ilişkin tedbir alabilir. Aşıyla birlikte maske, mesafe ve hijyenden de vazgeçmeyelim. Nüfusun yüzde 70'i çift doz BioNTech veya 2 doz Sinovac aşısıyla birlikte 3. dozu olduğu taktirde kitle bağışıklığına ulaşır ve virüsü durdururuz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi iddiası bitmiyor! Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos...
- Erol Özvar kimdir? Prof.Dr. Erol Özvar kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri başladı mı?
- İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...
- LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS 2. nakil tercih süreci ayın kaçında başlıyor?
- 2021 PMYO taban puanı ne zaman açıklanacak? PMYO taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? Polislik barajı...
- Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...
- İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?
- Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? Cimilli İbo öldü mü, sağlık durumu nasıl? Yoğun bakım...
- Açık cezaevi son durum: Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
- Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
- İl dışı tayin başvuru ekranı: MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl dışı tayin başvuruları nereden, nasıl yapılır?