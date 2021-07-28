Son dakika: FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.