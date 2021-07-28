ByLock'un lisans sahibi David Keynes ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı aynı evden çıktı!





DEMİR'LE KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI İLE AYNI ÖRGÜT EVİNDE ÇIKTI



Gizli tanık 'Karadeniz' ifadesinde, Demir'i Ankara'daki örgüt evinde saklayan, ilerleyen yıllarda CHP'den sorumlu siyaset imamı olan Ahmet Hamdi Parlak'la ilgili de bilgiler verdi. Demir'i Ankara Kurtuluş semti, Kıbrıs caddesindeki bir evde sakladıklarını ifade etti. Bu eve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da geldiğini aktaran gizli tanık, "Gürsul ile iyi derecede arkadaşlıkları vardır" dedi.



ALPASLAN DEMİR'İ KONTROL ALTINDA TUTUYORDU



Gürsul ile ilgili bilgiler veren gizli tanık, Gürsul için: "1998'li yıllarda cebeci stadının yakınlarında örgüt evinde kalmıştır. Birbirimizin evine gelip gitmekteydik. Ahmet Hamdi Parlak, Alpaslan Demir ile iyi derecede arkadaşlıkları vardır. Birbirleriyle sık görüşürlerdi. Alpaslan Demir'i kontrol altında tutan ekipte yer almıştır."





2 FARKLI VERSİYONU VARDI



İddianameye göre; FETÖ üyelerini kullandığı kriptolu örgüt içi mesajlaşma uygulaması Bylock programı Demir tarafından kuruldu. İlk başta İngilizce yazılım olarak üretildi ve örgütün kullanımına sunuldu. Daha sonra Türkçe yazılım güncellemesi yapılarak ismi 'Turquoise' olarak güncellendi. Örgüt mensupları Türkçe ve İngilizce versiyonunu kullanmaya başladı. Bylock ve Turquoise programları Apple store ve Play store mağazalarında bulunmuyordu.