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Son dakika: Yangınları çıkartanlar hesap verecek! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika: Yangınları çıkartanlar hesap verecek! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flaş açıklama

Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi yasa boğan yangınlar hakkında açıklama yaptı. Tüm kurumların vatandaşların ihtiyaçları için sahada olduğunu belirten Altun, "Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun çıkan yangınlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Altun şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."

"Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir."

"Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."

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