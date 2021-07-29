Son dakika: Yangınları çıkartanlar hesap verecek! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flaş açıklama

"Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN