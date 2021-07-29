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Akseki'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor

A Haber
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Giriş: 29.07.2021 15:33
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kepezbelen Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yangın, komşu yerleşim bölgelerini de tehdit ediyor. Yangın nedeniyle Kepezbelen'e yakın olan Kepez Mahallesi de boşaltıldı. Vatandaşlar gerek kendi gerekse belediye imkanlarıyla mahalleden ayrılıyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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