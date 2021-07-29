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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! 28 Temmuz'da ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı

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Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! 28 Temmuz'da ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Temmuz'un aşı verilerini açıkladı. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Temmuz'un aşı verilerini açıkladı.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631'e indi." ifadelerine yer verdi.

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