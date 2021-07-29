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Azerbaycan'dan orman yangınlarında ölen vatandaşlarımız için taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2021
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Azerbaycan'dan orman yangınlarında ölen vatandaşlarımız için taziye mesajı

Son dakika haberleri... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Bayramov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de orman yangınlarının devam etmesi ve yangınlarda vatandaşların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bayramov, "Bu zor günlerde kardeş Türkiye'nin yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

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