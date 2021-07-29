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Son dakika: Manisa Soma'da orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika: Manisa Soma'da orman yangını

Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 8 arazözle müdahale edildiği belirtildi. Öte yandan Manisa Valiliğinden son gelişmelere dair önemli bir açıklama geldi.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman Bölge ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 8 arazözle müdahale edildiği belirtildi

Bölgeye Akhisar ve Kırkağaç ilçesinden de takviye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Öte yandan Manisa Valiliğinden son gelişmelere dair önemli bir açıklama geldi.

Açıklama şöyle;

"Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/ PYD şüphelisi 2 şahıs, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde göz altına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi yada bulgu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



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