Son dakika: Manisa Soma'da orman yangını
Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 8 arazözle müdahale edildiği belirtildi. Öte yandan Manisa Valiliğinden son gelişmelere dair önemli bir açıklama geldi.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman Bölge ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 8 arazözle müdahale edildiği belirtildi
Bölgeye Akhisar ve Kırkağaç ilçesinden de takviye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Öte yandan Manisa Valiliğinden son gelişmelere dair önemli bir açıklama geldi.
Açıklama şöyle;
"Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/ PYD şüphelisi 2 şahıs, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde göz altına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi yada bulgu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS 2. nakil tercih süreci ayın kaçında başlıyor?
- 2021 PMYO taban puanı ne zaman açıklanacak? PMYO taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? Polislik barajı...
- Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...
- İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?
- Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? Cimilli İbo öldü mü, sağlık durumu nasıl? Yoğun bakım...
- Açık cezaevi son durum: Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
- Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
- İl dışı tayin başvuru ekranı: MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl dışı tayin başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- ÖSYM son dakika: Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS 2021 tercihleri hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak?
- KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB açıklaması...
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?