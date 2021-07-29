Son dakika: Bakan Yanık Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu

Yanık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize ve Artvin'deki selin ardından şimdi de farklı illerde başlayan orman yangınlardan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Bölgede sel ve heyelanların yaşandığı ilk günden itibaren sahada olduklarını ve psikososyal destek sağladıklarını anlatan Yanık, "Yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına hemen, tespitleri beklemeden 1 milyon lira Rize, 5 milyon lira Artvin'e Arhavi için nakit transferlerimizi hemen gerçekleştirdik. Hasar tespitlerini müteakip yine daha büyük ölçekte desteklerimizi sağlayacağız." bilgisini paylaştı.

Rize ve Artvin'de 6 kişinin öldüğünü ve kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Yanık, "Yoğun yağışlar ve kısmen heyelan Karadeniz'in bir gerçeği. Maalesef bunu dönem dönem yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte bu problemlerin önüne geçecek bir altyapı çalışması, buradan başlayarak önümüzdeki süreçte devam edecek. Hükümetimiz, bu tür kriz dönemlerinde devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla imkanlarıyla vatandaşımızın yanındayız." diye konuştu.