Rize ve Artvin'de topyekün mücadele! Selin izleri siliniyor

Rize ve Artvin'de yaşanan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 50'ye yakın yapının yıkıldığı, 1500'e yakın yapının ağır hasar aldığı, alt ve üst yapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin, izleri silinmeye çalışılıyor. 2 kentte 4 bini aşkın personelin katılımıyla çöken yollar onarılıyor, alt ve üst yapılar yenileniyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Rize'de 2, Artvin'de selde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde sel ve heyelan yaşanan alanlarda incelemelerini bugün de sürdürdü, ekiplerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, "Kısa sürede üstesinden geleceğiz. Zaten normal hayat için herhangi bir sıkıntı ve herhangi bir ihtiyaç yok. Biz kalıcı projelerimizi de bir taraftan yapıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.07.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 14:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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