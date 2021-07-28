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Son dakika: Başkan Erdoğan 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül anneyle görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül anneyle görüştü

Son dakika haberleri... Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetinden müjdeli haber gelmişti. Başkan Erdoğan, 3 yıl aranın ardından oğluna kavuşan Ayşegül anneyi telefonda görüştü.

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