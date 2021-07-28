Son dakika: Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni’nde Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

"YAPTIRIMLARLA, TEHDİTLERLE BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR EYVALLAH ETMEDİK"

Biz bu işi hakkıyla yapacaksak teknik ekipman ve donanım işini halletmemiz gerekir dedik, kolları sıvadık. Barbaros Hayrettin Paşa'yı Kanuni sondaj gemimizle bir üst aşamaya çıkardık. 2018'den bu yana 14 derin kuyu açtık. Yaptırım, tehdit, şantaj, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar. Kararlı duruşumuzla geri adım atmadık. Eğer biz yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık, son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının inisiyatifine bırakmış olacaktık.

Artık Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz denizlerin altını tarıyor, Fatih, Yavuz ve Kanuni de sondajlarını yapıyor. Bugün Fatih sondaj gemimizin açtığı, Kanuni'nin tamamlanmasını yaptığı Türkali 2 kuyusunu gerçekleştiriyoruz. Yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Biz burada bilim, bilgi, teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla, çarpıtmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz.