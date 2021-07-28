Son dakika: Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni’nde Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki sondaj çalışmaları ile ilgili dünyaya net mesaj vererek, "Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedik." dedi. Erdoğan, "Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı." şeklinde konuştu. Öte yandan Başkan Erdoğan, Karadeniz gazı için tarih de verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının üç etapta karaya çıkarılacağını belirterek, "İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'nde kritik mesajlar Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına ilişkin, "Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;
Bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.
"HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK"
(Manavgat'taki yangın) Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.
KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZDA İLK ATEŞ
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında milletimizin uzun zamandır hasretle beklediği müjdeyi büyük bir gururla vermiştik. 320 milyar metreküplük doğalgaz dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlave 85 milyar metreküplük yeni keşfi açıklamıştık. Son müjdemizde 135 milyar metre küplük yeni keşifle toplamda 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik.Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk. Artık bu işleri kendi gemilerimiz ve insan kaynağımızla yapıyoruz. Bu gemileri tersanelerimizdeki bakım ve geliştirme işlemlerinin ardından kendi sınıflarının en iyileri arasına soktuk. İnşallah Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacağız.
"YAPTIRIMLARLA, TEHDİTLERLE BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR EYVALLAH ETMEDİK"
Biz bu işi hakkıyla yapacaksak teknik ekipman ve donanım işini halletmemiz gerekir dedik, kolları sıvadık. Barbaros Hayrettin Paşa'yı Kanuni sondaj gemimizle bir üst aşamaya çıkardık. 2018'den bu yana 14 derin kuyu açtık. Yaptırım, tehdit, şantaj, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar. Kararlı duruşumuzla geri adım atmadık. Eğer biz yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık, son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının inisiyatifine bırakmış olacaktık.
Artık Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz denizlerin altını tarıyor, Fatih, Yavuz ve Kanuni de sondajlarını yapıyor. Bugün Fatih sondaj gemimizin açtığı, Kanuni'nin tamamlanmasını yaptığı Türkali 2 kuyusunu gerçekleştiriyoruz. Yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Biz burada bilim, bilgi, teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla, çarpıtmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz.
Türkali 2 kuyusunda 3 seviyede uzun süreli akış testleri yapıldı. Bu işlem Türkiye'de ilk defa derin denizde Türkali 2 kuyusunda uygulandı. Akıllı vanalar ve test vanaları devreye sokuldu. Bütün bu operasyon 247 saatlik bir akış sürecinde gerçekleştirildi.
Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük emek harcanıyor. Şu ana kadar iyi planlama ve detaylı iş takvimiyle hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık. Son 1 yılda Tuna 1, Türkali 1, Türkali 2, Türkali 2 ve Amasra 1 olmak üzere toplam 5 kuyu açtık.
Buna bir kuyumuzun 40 km. kuzeydoğusunda yer alan Amasra 1 kuyusu, daha önce elde ettiğimiz sismik verilerin yorumlanmasıyla açıldı. Amasra 1 kuyusunun keşfini, Sakarya gaz sahasındaki benzer keşiflerin habercisi olarak görüyoruz. İnşallah buradan gelecek müjdeli haberi de paylaşacağız.
Son aşamada ise her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını inşa edeceğiz. Önümüzdeki yıl 169 kilometre boruyu denizin dibine döşeyeceğiz. Dünyanın en uzun derin deniz taban bağlantısı olacak bu. Karadeniz gazı tüm tesisleriyle biterek, kullanıma girdiğinde Türkiye'nin derin denizlerde arama, sondaj, üretim kabiliyetini üst bir noktaya taşıyacaktır.
Bugün sismik araştırma ve sondaj çalışmalarında son 1 yılda geldiğimiz noktaların önemli bir dönüm noktasını geride bırakacağız. Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Yaptığımız keşfin değerini azaltmaya çalışanlar bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar.
"BÖLGEMİZİN REFAHI İÇİN KİLİT BİR ROLDEYİZ"
Doğalgaz endüstrisini besleyen yan sanayinin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Burada kullanılacak ekipmanın önemli kısmı yerli olacaktır. Bölgemizin refahı için kilit bir roldeyiz. Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar hep kazançlı çıktı. Kapalı kapılar ardından ne diyorsak dışarıda da aynısını söyleyen bir ülkeyiz. Bazıları gibi yolun başında ayrı, ortasında ayrı, sonunda bambaşka konuşmuyoruz. Kendi gazımızın bölge refahına sağlayacağı katkının farkındayız.
Türkiye'nin tecrübe, bilgi birikimi, dostluğundan faydalanmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Bu duygularla Türkali 2 Kuyusu akış testinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Enerji bakanlarımıza ve diğer herkese teşekkür ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, kalın sağlıcakla.
BAKAN DÖNMEZ, SAKARYA SAHASI GAZ YAKMA TÖRENİ'NE CANLI BAĞLANTIYLA KATILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının üç etapta karaya çıkarılacağını belirterek, "İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz." dedi.
Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'nde, Kanuni Sondaj Gemisi'nin kuyu tamamlama işlemlerini yaptığı ve Türkali-2 kuyusu akış testinin gerçekleştirildiğini söyledi.
Karadeniz'de 1 yıl içerisinde 5 derin deniz sondajı yapıldığına dikkati çeken Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkali-1, Türkali-2 ve Türkali-3 tespit kuyularını tamamlarken, Kanuni Sondaj Gemisi'nin haziranda Türkali-2 kuyusunda kuyu tamamlama işlemlerine başladığını anımsattı.
Dönmez, tespit kuyularıyla keşfedilen gaz miktarının doğrulandığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"5 kuyumuzda 140 adet gaz ve su numunesini analiz ettik. Rezervuar koşullarının anlaşılması için 1090 mini test ile akışkan özellikleri, basınç ve sıcaklık ölçümlerini tamamladık. Daha önce Karadeniz gazını üç etapta karaya çıkaracağımızı ifade etmiştik. İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. Alınacak malzemelerin detaylı bir listesi hazırlandı. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz."
"YENİ VERİLER, YENİ MÜJDELERİN DE HABERCİSİ OLACAK"
Bu kapsamda bütün etapların birbirleriyle entegre ve uyumlu bir şekilde ilerlediğine işaret eden Dönmez, ikinci faz olarak adlandırılan karadaki doğal gaz işleme tesisi temelinin 1,5 ay önce atıldığını hatırlattı.
Dönmez, iş takviminin hedeflenen sürede, uygun bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak, son aşamada her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarının inşa edileceğini aktardı.
Karadeniz gazının beraberinde, büyük bir ekonomi ve insan kaynağının da oluştuğunu belirten Dönmez, "Yerli firmalarımız bu sürecin önemli bir parçası olacak. İnsan kaynağı anlamında da burada ciddi bir tecrübe ve know-how birikimi elde ediyoruz. Gazın karaya çıkarılması için ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışırken bir taraftan da sismik aramalarımız devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası'nda 11 bin kilometrelik 3 boyutlu sismik aramayı tamamladık. Buralardan elde edeceğimiz veriler, yeni müjdelerin de habercisi olacak." ifadelerini kullandı.
Dönmez, "Karadeniz gazı burada bizi ışıtıyor ve ısıtıyor. Ancak yakın zamanda tüm Türkiye'yi ışıtacak ve ısıtacak." diye konuştu.
SAKARYA GAZ SAHASI'NIN GEÇMİŞİ
Tarihler 2020 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfini Başkan Erdoğan açıklamıştı.
Sonrasında 2020 yılının Ekim ayında rezerv güncellendi ve toplamda 405 milyar metreküpe çıktı.
ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
Doğal gaz ve petrole ilişkin dünyanın en donanımlı araştırma ve sondaj gemilerine sahip olan Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'de durmaksızın keşifler yapmak için araştırmalara devam ediyor..
Yüksek teknoloji ve uzman mühendislerle yapılan araştırmalar sonucunda Karadeniz'de bulunan büyük rezervin yanında yeni sondajlardan da müjdeli haberler gelmesi bekleniyor.
AMASRA-1'DEN DE MÜJDE GELMİŞTİ
Başkan Erdoğan, Haziran ayında Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası içindeki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptığını açıklamıştı. Böylece Karadeniz'de kısa sürede toplamda 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi gerçekleşmişti.
BULUNAN GAZLAR FİLYOS'TAN KARAYA ÇIKACAK
Derin deniz sondajı sonucunda ortaya çıkan toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz Filyos Limanı'ndan karaya çıkacak ve ulusal doğal gaz hattına bağlantısı gerçekleşecek.
2023 yılında sisteme dahil edilmesi için son hızla çalışmalar devam ederken doğal gazın ülkeye cari açık konusunda da, yeni doğal gaz kontratlarının ucuza yapılması açısından da yarar sağlayacak.
3 DEV, İLERİ TEKNOLOJİ GEMİ VAR
Türkiye'nin dünyada sayılı olan ve yüksek teknolojiye sahip olan sondaj gemilerine sahip olması ile birlikte Karadeniz ve Akdeniz'de keşifleri artıyor. Fatih Sondaj Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi ve Kanuni Sondaj Gemisi aralıksız olarak çalışmalarını devam ettiriyor.
GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜP ÜRETİLECEK
Keşfi gerçekleştirilen doğal gazlardan günde 10 milyon metreküp karaya pompalanacak. 2027-2028 yılında yıllık olarak 15 milyar metreküp doğal gaz üretilmesi bekleniyor.
Söz konusu bu üretim doğal gaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayacak seviyede. Bu sayede doğal gaz faturasının 6 milyar dolar azalması bekleniyor.
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