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Son dakika: Artvin'den acı haber! Sel felaketinde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı

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Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Son dakika: Artvin'den acı haber! Sel felaketinde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... Artvin’in Murgul ilçesinde, 22 Temmuz’da meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine kaybolduğu yerden 10 kilometre aşağıda dere yatağında bulundu.

Artvin'de 6 gün önce meydana gelen heyelanda sel sularına kapılan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

22 Temmuz'da Artvin'in Mugrul ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 42 yaşındaki Serdar Yiğit, şoförü olduğu kamyona hafriyat almak için sırada beklediği esnada yol çökünce sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

6 gündür Murgul Deresi'nde süren arama çalışmaları neticesinde Yiğit, derede kaybolduğu noktadan 8 kilometre aşağıda bulundu. Serdar Yiğit'in Ayşe Yıldım ile nişanlı olduğu, eylül ayında dünyaevine gireceği, evini ve eşyalarını alıp tüm hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

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