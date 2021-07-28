Şehit ağabeyinden Meral Akşener'i kilitleyen 15 Temmuz sorusu! ''Başbakan olacağım'' sözleri hatırlatılınca bakın ne yaptı

"ŞEHİTLER İÇİN NEDEN BİR PROGRAM YAPMADINIZ?"

Hamuryen Akşener'e "Meral Hanım, 15 Temmuz'dan önce 'başbakan olacağım' dediniz, bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. Erciş'e geldiniz şehitler için neden bir program yapmadınız" dedi.

"MAHŞERDE SENİNLE YÜZ YÜZE GELECEĞİZ"

Bunun üzerine Akşener de, "15 Temmuz'da benim başbakan olacağım diye bir sözüm yok, Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin, seni böyle düşündürenler haksızsa Allah onları kahretsin. Huzuru mahşerde seninle yüz yüze geleceğiz" dedi.

'MHP KONGRESİ İÇİN SÖYLEDİM' DEMİŞTİ

Akşener, daha önce bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada sözlerini inkar etmemişti. Akşener, "Biz 15 Mayıs'ta kongre yapıyorduk. Kongre sebebiyle benim söylediğim, 'ben başbakan olacağım' hikayesi var. Hani ben MHP'nin başına adaydım ya ondan dolayı söylenen... 15 Temmuz'un olabileceğinden koskoca Cumhurbaşkanının haberi yok, benim nasıl haberim olsun?" demişti.