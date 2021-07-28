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Şehit ağabeyinden Meral Akşener'i kilitleyen 15 Temmuz sorusu! ''Başbakan olacağım'' sözleri hatırlatılınca bakın ne yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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Şehit ağabeyinden Meral Akşener'i kilitleyen 15 Temmuz sorusu! ''Başbakan olacağım'' sözleri hatırlatılınca bakın ne yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerVan'ın Erciş ilçesi ziyareti esnasında 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen'le karşı karşıya geldi. Hamuryen, Akşener'e ''15 Temmuz öncesi başbakan olacağım'' sözlerini hatırlatarak, ''Bir konuşmanızda da 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz"'' dedi. Akşener'in söz konusu ifadeleri açıklamasını isteyen şehit ağabeyi Akşener'in garabet dolu cevabıyla karşılaştı. Akşener, böyle bir sözü olmadığını iddia ederek, ''Huzuru mahşerde seninle yüz yüze geleceğiz'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'ın Erciş ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi.

Akşener, ilçenin Emniyet Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederken karşısına FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen çıktı.

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"ŞEHİTLER İÇİN NEDEN BİR PROGRAM YAPMADINIZ?"
Hamuryen Akşener'e "Meral Hanım, 15 Temmuz'dan önce 'başbakan olacağım' dediniz, bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. Erciş'e geldiniz şehitler için neden bir program yapmadınız" dedi.

"MAHŞERDE SENİNLE YÜZ YÜZE GELECEĞİZ"
Bunun üzerine Akşener de, "15 Temmuz'da benim başbakan olacağım diye bir sözüm yok, Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin, seni böyle düşündürenler haksızsa Allah onları kahretsin. Huzuru mahşerde seninle yüz yüze geleceğiz" dedi.

'MHP KONGRESİ İÇİN SÖYLEDİM' DEMİŞTİ
Akşener, daha önce bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada sözlerini inkar etmemişti. Akşener, "Biz 15 Mayıs'ta kongre yapıyorduk. Kongre sebebiyle benim söylediğim, 'ben başbakan olacağım' hikayesi var. Hani ben MHP'nin başına adaydım ya ondan dolayı söylenen... 15 Temmuz'un olabileceğinden koskoca Cumhurbaşkanının haberi yok, benim nasıl haberim olsun?" demişti.

İŞTE MERAL AKŞENER'İN 'BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM' SÖZLERİ!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz işgal girişimi öncesi sarf ettiği sözlerde hâlâ hafızalarda. Akşener, 15 Temmuz işgal girişiminden önce de defalarca "Yurtta sulh cihanda sulh" kelimelerini kullanmış, daha sonra ise "Ben başkan olacağım" demişti. Akşener'in yaptığı propaganda FETÖ'cülerin kendilerine verdiği "Yurtta Sulh Konseyi" ismiyle büyük benzerlik taşıyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin öncesinde Meral Akşener ne demişti? ''Ben Başbakan olacağım'' 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİNDE MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ? ''BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM''

Şehit özel harekat polisi Halil Hamuryen

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