Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Adaylığı elbette hakkıdır

"KESİN OLAN TEK BİR ADAY VAR, O DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben CHP'nin, yani ana muhalefet partisinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığına dair arkadaşlarının böyle bir tutumunun ve talebinin olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka siyasi partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamızda ayıptır. Bunu bir kenara koyduk mu? Ben kendimle ilgili konuşabilirim. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan bir kişi var. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Aday ilan eden kimdir? Sayın Bahçeli. Şimdi bir şey yapılıyor, düzenli olarak Millet İttifakı'nın adayı kimdir konusu çok merak ediliyor. Siz basın mensupları da haklı olarak çok merak ediyorsunuz."