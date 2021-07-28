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Şehit ağabeyinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i şoke eden sözler

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Giriş: 28.07.2021 19:14
Güncelleme:28.07.2021 19:14
15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "15 Temmuz öncesi başbakan olacağım" sözlerini hatırlattı. Akşener'e bunun bir açıklaması olup olmadığını soran şehit ağabeyi, "Bir konuşmanızda da 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz" ifadelerini kullandı. Akşener, şehit ağabeyine kendisinin böyle bir sözü olmadığını söyledi ve "Huzuru mahşerde seninle yüz yüze geleceğiz" dedi.

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