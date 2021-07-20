Meral Akşener'e kapıyı kapattı! "Aday Kılıçdaroğlu olmalı" dedi | Murat Karayalçın'dan flaş sözler

Meral Akşener'e kapıyı kapattı. ''Aday Kılıçdaroğlu olmalı'' dedi. Millet İttifakı'nda ''aday kim olacak?' tartışmaları sürerken, SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın'dan İYİ Partilileri kızdıracak açıklama geldi.

Karayalçın katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. "Seçime ortak adayla gidilmeli'' diyen SHP eski genel başkanı, en doğru adayın Kılıçdaroğlu, olduğunu söyledi.

Karayalçın, "CHP genel başkanının değil de bir başka ittifak partisinin genel başkanının adaylığı olamaz. Cumhurbaşkanlığına ittifak partilerinin arasında ortak aday çıkarılacaksa bu CHP genel başkanı olmalıdır." dedi.

Her partinin ayrı aday çıkarması halinde ise CHP adayının ön seçimle belirlenmesi gerektiğini savundu.

AKŞENER'E HDP GÖNDERMESİ

Karayalçın, ittifakın genişlemesi için liderleri çağrı yapmaya davet etti. HDP ile birlikte görünmekten kaçınan Akşener'e üstü kapalı göndermede bulundu.

"CHP ve İYİ Parti bütün partilere çağrıda bulunmalıdır. Kim bu birliktelik içinde yer almak istiyorsa gelmelidir bu birliktelik içinde yer almalıdır. Şu parti gelsin şu parti gelmesin şeklindeki tavır yanış bir tavır anlayış."