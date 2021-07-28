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Korona virüs (Kovid-19) aşısı olmayanlar dikkat! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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Korona virüs Kovid-19 aşısı olmayanlar dikkat! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yaptığı son paylaşım ile korona virüse (Kovid-19) karşı aşının önemine bir kez daha dikkat çekti. Aydın'ın Söke ilçesindeki bir fabrikada çalışan eşine ilk aşıyı acil tıp teknikeri olarak görev yapan eşi yaptı. Ayrıca Bakan Fahrettin Koca, illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İşte sağlık haberinin detayları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aydın'ın da başarılı bir şekilde sürdürülen aşı çalışmaları etkisini gösterirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Aydınlı çiftin fotoğrafını paylaşarak aşının önemini vurguladı.

Söke Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan acil tıp teknikeri Erol Yıldız aşı görevlisi olarak gittiği fabrikanın insan kaynakları biriminde çalışan ve Covid geçiren eşi Fatma Yıldız'a ilk aşısını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Söke Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan acil tıp teknikeri arkadaşımız Erol Yıldız, aşı görevlisi olarak gittiği fabrikada insan kaynakları biriminde çalışan eşi Fatma Yıldız'ın ilk aşısını yaptı. Daha önce Covid-19 geçiren Fatma Hanım, herkese aşı olmasını öneriyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranı arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.

EN FAZLA VAKA ARTIŞI YAŞANAN İLLER SİİRT, DİYARBAKIR, BİTLİS, GİRESUN VE IĞDIR

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Bakanlığın 10-17 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de ise 24,46'ydı.

Siirt bu hafta 100 binde 748,39 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471,57 olarak kayıtlara geçmişti.



Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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