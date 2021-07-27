Son dakika: FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında flaş gelişme: İddianame kabul edildi

KRİTİK BİLGİLER YER ALDI

İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında detaylı bilgi verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Orhan İnandı'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmadı. İnandı, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ederek, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında detaylı bilgi verdi. İnandı ifadesinde, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da anlattı.

BYLOCK KULLANDI

Türkiye'ye geldiği 2015'te örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock programını yüklediği belirlenen İnandı'nın, yaklaşık bir yıl boyunca 17 kişinin bulunduğu yazışma grubundan örgütsel talimatlar verdiği de ortaya çıktı.