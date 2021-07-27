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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2021
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

DÜN AZERBAYCAN'A GİTMİŞTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser ile Azerbaycan'a gitti.

Şentop, Kaiser ve beraberindeki heyet, İstanbul Havalimanı'ndan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Bakü'de yarın gerçekleştirilecek toplantıda "Bakü Beyannamesi" imza töreni de yapılacak. Toplantı öncesinde Şentop ve diğer parlamento başkanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ile Şehitler Hıyabanı'na çelenk koyma törenine katılacak olan Şentop, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Şentop, 28 Temmuz Çarşamba günü de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüşecek.

Türk İş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek olan Şentop, perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.

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