Son dakika: FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Başkan Erdoğan'ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, Ankara'ya getirilerek, emniyette sorguya alındı. İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldığı öğrenildi.
MİT'in operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanan FETÖ üst düzey ismi Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı'nın gözaltı süresi, 11 Temmuz'a kadar uzatıldı. Kapsamlı ifade alma işlemine dün başlanan İnandı'nın avukatlığını ise kız kardeşinin eşi olduğu öğrenilen Denizli Barosu'na kayıtlı Halil İbrahim Yılmaz yapıyor. İnandı'nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği ileri sürülmüştü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'nın, 25 üst düzey FETÖ/PDY mensubuna yasa dışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin ettiği belirlendi.
ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARIYLA İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada MİT tarafından Türkiye'ye getirildiğini duyurduğu Orhan İnandı'nın örgüt adına yürüttüğü faaliyetler ve üst düzey örgüt mensuplarıyla ilişkileri ortaya çıktı.
GÜLEN'İN TALİMATIYLA GÖREV YERİ GENİŞLETİLDİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yakalama kaydı bulunan İnandı'nın FETÖ'nün 2001'den bu yana sözde Kırgızistan sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Orhan İnandı, 2017'de ise örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin genel sorumlusu oldu.
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