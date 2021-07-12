Son dakika: FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı | Orhan İnandı kimdir?

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

İTİRAF GELDİ

FETÖ'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen İnandı ifadesinde, örgütle olan bağını anlatarak Bylock kullanıcısı olduğunu itiraf etti.

FETÖ'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİ Adliyeye sevk edilen İnandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini kaydederek FETÖ'nün terör örgütü olmadığını öne sürdü.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, İnandı'nın itirafçı olmadığını, güvenlik birimlerinin elindeki bilgiler haricinde yeni bir bilgi aktarmadığını, taktiksel ifade verdiğini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi.

ORHAN İNANDI OPERASYONU VE PERDE ARKASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında yaptığı konuşmada MİT'in operasyonuyla FETÖ'nün üst düzey sorumlularından biri olan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir" diye duyurmuştu.