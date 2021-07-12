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Son dakika: Kırgızistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen Orhan İnandı FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu olduğunu itiraf etti

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Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Son dakika: Kırgızistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen Orhan İnandı FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu olduğunu itiraf etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı örgütün sözde Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti. DHA’nın aldığı bilgilere göre Orhan İnandı, FETÖ elebaşının kaldığı Pensilvanya ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi.

MİT'in operasyonu ile Kırgızistan'da yakalanan FETÖ'cü Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldığı belirtildi. İnandı'nın kapsamlı ifade alma işlemi dün tamamlandı. İnandı bugün adliyeye çıkartılacak.

Orhan İnandı'nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti. İnandı'nın FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi. İnandı'nın, FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.

OPERASYONU BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU
"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçunda hakkında yakalama kararı olan İnandı, 5 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi.

Operasyon haberini duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnandı için "Bu şahıs yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir" ifadesini kullandı.

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