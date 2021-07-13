FETÖ'nün kilit ismi Orhan İnandı'dan şok itiraflar! 89 sayfada yüzlerce...
FETÖ'nün yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen sözde sorumlularından Orhan İnandı'nın itirafları ortaya çıktı. 89 sayfalık ifadesinde yeni haberleşme sisteminin detaylarını aktardı. FETÖ elebaşı Gülen'den 'hoca efendi' diyerek bahseden İnandı, ByLock'un ardından başka bir program üzerinden haberleşmeye başladıklarını itiraf etti.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirilen 36 yıllık örgüt yöneticisi Orhan İnandı, ifadesinde örgütsel tavır takındı. Örgütü kabul etmeyen, elebaşına da ifadesinde "hoca efendi" diyen İnandı, birçok deşifre ve ifşaatların yer aldığı 89 sayfa ifade verdi.
Ulaşılan ifade de İnandı, elebaşı Gülen'in katıldığı toplantı da FETÖ üyelerinin ByLock gibi özel bir uygulama yerine herkesin kullandığı uygulamaların kullanılmasının kararlaştırıldığını anlattı.
MİT'in başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün beyin takımından Orta Asya Genel sorumlusu Orhan İnandı, Ankara Terörle Mücadele Şubesinden uzman polisler tarafından sorgulandı. 89 sayfa ifade veren İnandı, FETÖ'nün Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya'daki tüm faaliyetlerini detaylarıyla deşifre etti.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünü "hizmet hareketi" olarak adlandırdığını, başındaki elebaşı Fetullah Gülen'i ise "Fetullah Gülen hoca efendi" olarak tanımladığını öne süre İnandı, "1985 yılı itibari ile hizmet hareketi ile ilişkim, bağlantım vardır, bu yapıda bulunan kişilere görevler verdim" diyerek örgütsel tavır takındı. Örgütle ilgili bütün bildiklerini paylaşmadığı tespit edilen İnandı, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 1988-1989 yıllarında Ankara Bahçelievler'deki öğrenci evinde sohbetlere katıldığını, katılanlar arasında Adil Öksüz'ün de bulunduğu, Adil Öksüz ile burada tanıştığını anlatan İnandı, Adil Öksüz ile 2004-2005-2006'lı yıllarda toplu programlarda karşılaşmış olabileceklerini belirtti.
ÜST YÖNETİMİN FAALİYETLERİNİ ANLATTI
36 yıllık örgüt üyesi ifadesinde, ülke imamlarına yönelik toplantıları organize eden heyet grubunun Naci Tosun, Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, Mehmet Ali Şengül, Abdullah Aymaz, İsmet Aksoy, Ali Ursavaş'tan oluştuğunu söyledi. Türkiye'den kendilerine 2001 yılında 120 bin Dolar, 2012'de 180 bin Dolara geldiğini, 2015 yılından sonra da bu paraların kesildiğini belirten İnandı, 2017 yılında Kırgızistan Ülke İmamlığını yaptığını, bunların haricinde Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan Ülke İmamlarından Sorumlu Olarak Orta Asya İmamı Görevini yürüttüğünü kendisinin Orta Asya İmamı olarak Naci Tosun ve Ali Ursavaş'a bağlı olduğunu anlattı.
Sabah'ın haberine göre İnandı, 2017,2019 ve 2021 yılında Pensilvanya'da elebaşı Gülen'in de katıldığı toplantıların detaylarını ifşa etti. İnandı, darbe girişimi sonrasında ekonomik kriz meydana geldiğini, öğretmenlerin dahi maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldiklerini, Kırgızistan'da iki okulu sattıklarını belirterek elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu kampta 3 gün kaldığını, 2017'deki o toplantı da örgüt üyelerinin ByLock gibi bir tek özel cep telefonu uygulaması kullanmamasının, toplumda herkesin kullandığı uygulamaların kullanılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
GÜLEN'İN TALİMATIYLA ÖRGÜT ÜYELERİNE YARDIM YAPIYORLARMIŞ
2019 yılında elebaşı Gülen'in malikanesindeki toplantı da ise Türkiye'de FETÖ üyeliğinden tutuklanan, cezaevine giren ailelerin yakınlarına yardım amaçlı "muavenet" adı altında para gönderilmesi istendiğini, Kazakistan ülke imamı Mesut Ata'nın Türkiye'ye paranın transferinde sıkıntı yaşanabileceğini söyleyerek paraları Türkiye'den Yunanistan'a kaçan kişilere gönderdiğini, 2021 Nisan ayı sonrasında ise daha önceden Kırgızistan'a himmet adı altında destek veren Adapazarı, Düzce, İzmit, Gebze, Salihli, Soma, Karadeniz-Ereğli, İstanbul -Beşiktaş, Ankara, Konya il ve ilçelerdeki örgüt üyelerinin yakınlarına bir şekilde ulaşılarak aylık 500 ile bin 500 dolar arasında para gönderdiklerini anlattı.
İnandı, para gönderilecek ailelerin Sapat Eğitim Kurumları'na bağlı Okul Müdürleri tarafından bulunduğunu, takibini de Kırgız uyruklu Amirbek Sultanmuratov'un yaptığını söyledi. Paraların transfer şeklinin ise mağdur ailelerinin kendilerinin belirlenmesi yöntemi kullanıldığını bu paraların Kırgızistan uyruklu kişiler tarafından gönderildiğini, banka hesabı, PTT gibi kurumların kullanılmadığını anlattı.
KORONA OLUNCA DUA ETMİŞ
İnandı ifadesinde, 2020 yılı sonunda koronavirüse bağlı zatürre sebebi ile hastanede yattığını, 2021 yılı Mart ayı içerisinde iyileştiğini, bu hastalık dönemimde elebaşı Gülen'in kendisinin sağlığına kavuşması için mollalarla toplu dua ettiğini, hastalık sonrasında yaptığı ziyarette ise elebaşı Gülen ile ilk gittiği gün ve son gün görüştüklerini söyledi.
KIRGIZİSTAN'DA FETÖ TEHLİKESİ
İnandı Kırgızistan'daki örgütsel faaliyetleriyle ilgili önemli bilgiler aktardı. Kırgızistan'da bulunduğu 26 yıllık döneme FETÖ'nün Sebat Eğitim Kurumlarına bağlı tüm okullarda 20 bin öğrenci mezun olduğunu, bu öğrencilerin yüzde 95-96'sının Kırgızistan uyrukluğu olduğu, okullarda toplamda bin öğretmenin çalıştığını söyledi. İnandı, "okullardan mezun olan 20 bin mezun öğrencinin 10 bini öğretmen, iş adamı, esnaf, devlet memuru gibi meslek gruplarında Türkiye'nin her yerinde hayatın içerisinde çalışmaktadırlar. Mezun öğrencilerin yüzde 10'luk kesimi ise hizmet hareketi içerisinde hiyerarşik yapılanma kapsamında aktif olarak himmet, mütevelli, öğretmen, imam, ülke imamı, ülke eğitim danışmanı gibi faaliyet yürütmektedir.
Okullarımızdan Kırgızistan Cumhurbaşkanın torunları, Kırgızistan Başbakanın çocukları, Kırgızistan Bakanları ve Milletvekillerinin çocukları, Asker, Polis, İş adamlarının çocukları da olmak üzere her kesimin çocukları eğitim gördüler, eğitim görmektedirler. Mezun olan öğrencilerimizden Kırgızistan Ülkesi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, geçen dönem Kırgızistan ülkesi Milli Eğitim Bakanı bizim öğrencimizdi ancak görevden alındı, şuan Viyana Büyükelçisi, Dubai Başkonsolosu, bir önceki Amerika Birleşik Devletlerindeki Kırgızistan Büyükelçisi Sebat Eğitim Kurumlarına bağlı tüm okulları mezunudur" dedi. İnandı ayrıca Kırgızistan'da Üniversite, Lise, İlkokul gibi 32 eğitim kurumlarının 6 vakıf ve derneklerinin, 9 da medya şirketleri olduğunu söyledi.
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