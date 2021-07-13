FETÖ'nün kilit ismi Orhan İnandı'dan şok itiraflar! 89 sayfada yüzlerce...

ÜST YÖNETİMİN FAALİYETLERİNİ ANLATTI

36 yıllık örgüt üyesi ifadesinde, ülke imamlarına yönelik toplantıları organize eden heyet grubunun Naci Tosun, Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, Mehmet Ali Şengül, Abdullah Aymaz, İsmet Aksoy, Ali Ursavaş'tan oluştuğunu söyledi. Türkiye'den kendilerine 2001 yılında 120 bin Dolar, 2012'de 180 bin Dolara geldiğini, 2015 yılından sonra da bu paraların kesildiğini belirten İnandı, 2017 yılında Kırgızistan Ülke İmamlığını yaptığını, bunların haricinde Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan Ülke İmamlarından Sorumlu Olarak Orta Asya İmamı Görevini yürüttüğünü kendisinin Orta Asya İmamı olarak Naci Tosun ve Ali Ursavaş'a bağlı olduğunu anlattı.

Sabah'ın haberine göre İnandı, 2017,2019 ve 2021 yılında Pensilvanya'da elebaşı Gülen'in de katıldığı toplantıların detaylarını ifşa etti. İnandı, darbe girişimi sonrasında ekonomik kriz meydana geldiğini, öğretmenlerin dahi maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldiklerini, Kırgızistan'da iki okulu sattıklarını belirterek elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu kampta 3 gün kaldığını, 2017'deki o toplantı da örgüt üyelerinin ByLock gibi bir tek özel cep telefonu uygulaması kullanmamasının, toplumda herkesin kullandığı uygulamaların kullanılmasının kararlaştırıldığını söyledi.