Gazi Uzman Çavuş Gökhan Akviran:"Vatanım için sol bacağımı da vermeye hazırım"
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı Bölgesinde, üs bölgesine hareket halindeyken, Astsubay Fatih Güney ve sözleşmeli er Emrah Arslan'ın şehit düştüğü PKK/ YPG saldırısı sonucunda yaralanan iki askerden Konyalı Uzman Çavuş Gökhan Akviran açıklamalarda bulundu. Akviran, "Sağ bacağımı kaybettim, vatanımızın varlığı ve bütünlüğü için gerekirse sol bacağımı da vermeye hazırım" diye konuştu.
Suriye'nin Kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı Bölgesinde, geçen Cumartesi akşamı üs bölgesinde seyir halinde olan konvoya, PKK/YPG'li teröristlerin alçak saldırısı sonucu Astsubay Çavuş Fatih Güney (26) ve sözleşmeli er Emrah Arslan şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehitler, geçen gün son yolculuklarına uğurlanırken, yaralı 2 askerin tedavisi de Gaziantep'te devam ediyor.
''VATANIM İÇİN GEREKİRSE SOL BACAĞIMI DA VERMEYE HAZIRIM''
Yaralı iki askerden biri olan Konya Ereğlili Uzman Çavuş Gökhan Akviran'dı. Hain saldırıda bacağına kaybeden Akviran, şu açıklamalarda bulundu: "Ben iyiyim vatan sağ olsun. Sağ bacağımı kaybettim, vatanımızın varlığı ve bütünlüğü için gerekirse sol bacağımı da vermeye hazırım.
Allah şehadete eren arkadaşlarımıza rahmet etsin, daha kötüsü de olabilirdi. Silah arkadaşlarımın şehit olduğunu duymak beni çok üzdü. Rabbim ailelerine sabır versin. Artık gazi oldum. Ailem yanımda, yakında taburcu olacağım. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum" dedi.
''VATAN MİLLET AŞKIYLA UZMAN ÇAVUŞ OLDU''
Gazi Uzman Çavuş'un yanında olan ağabeyi Volkan Akviran ise, "Kardeşim, vatana millete olan aşkı sebebiyle uzman çavuş olmuştu. Sağ bacağını kaybetti ve gazi oldu. Olsun, daha kötüsü de olabilirdi. Çok şükür rabbim onu bizlere bağışladı. Durumu iyi. İnşallah kısa süre sonra taburcu edilecek.
Yanında bulunan silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Allah'ım şehit kardeşlerimizin mekanını cennet etsin, ailelerine sabır diliyorum. Haberi alır almaz Gaziantep'e geldik. Artık tüm aile onun yanında olacağız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.
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