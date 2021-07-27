Tarihi Kağıthane Treni Ağustos’ta hizmete başlayacak

KAĞITHANE'DE BİR TARİH TEKRAR İHYA OLUYOR

Osmanlı'nın Sadabad'ı Kağıthane'de bir tarih yeniden ihya oluyor. 2 lokomotif ve 2 vagondan oluşan Kağıthane Treni, 1915 yılında Sultan 5. Mehmet Reşat döneminde yapıldı. 1. dünya savaşında kömür, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan Anadolu'ya silah taşındı, bu silahlar kurtuluş mücadelesinde kullanıldı.