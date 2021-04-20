CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "kaç heykel yaptık?" ihalesi! Partililer bile bu duruma inanamadı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykelleri saydıracak. İzmir'de altyapı, çöp gibi birçok sorun var. CHP'li büyükşehir belediyesi ise bu problemleri çözmek yerine şehrin farklı noktalarında heykeller açılışları yapıyor.