CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "kaç heykel yaptık?" ihalesi! Partililer bile bu duruma inanamadı
İzmir'in altyapı ve çöp gibi birçok sorunu bulunurken CHP'li büyükşehir belediyesi, kentteki heykeller için harekete geçti. Belediye, şehirdeki heykel, anıt ve rölyeflerin sayımı için ihale açtığını duyurdu.
GÜNDEM A Haber
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykelleri saydıracak. İzmir'de altyapı, çöp gibi birçok sorun var. CHP'li büyükşehir belediyesi ise bu problemleri çözmek yerine şehrin farklı noktalarında heykeller açılışları yapıyor.
Belediye son zamanlarda o kadar çok heykel yaptırdı ki, şehirde bulunan heykel, anıt ve rölyefler için harekete geçti.
Kent sakinlerinin tepki gösterdiği ihaledeki duyuruya göre, İzmir'deki heykeller tek tek sayılıp fotoğraflanacak.
İhaleyi alan yüklenici daha önce yapılan heykel, anır ve rölyef envanteri çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.
Sayım ve fotoğrafla işlemlerinin ardından da İzmir'de ne kadar heykel, anıt ve rölyef olduğu belirlenmiş olacak.
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