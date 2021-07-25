25 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ermenistan'a tepki: En kuvvetli şekilde lanetliyoruz

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ermenistan'a tepki: En kuvvetli şekilde lanetliyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
ABONE OL
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ermenistan'a tepki: En kuvvetli şekilde lanetliyoruz

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir.

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA