Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ermenistan'a tepki: En kuvvetli şekilde lanetliyoruz
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir.
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir.
Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 25, 2021
Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz.
Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir.