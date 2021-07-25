Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ermenistan'a tepki: En kuvvetli şekilde lanetliyoruz

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir.

Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz.

Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 25, 2021