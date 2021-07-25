25 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri A Haber'e çirkin saldırıya bir tepki de Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nden: Bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz

A Haber'e çirkin saldırıya bir tepki de Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nden: Bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
ABONE OL
A Haber'e çirkin saldırıya bir tepki de Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nden: Bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Cafer Esendemir, Şile'de haber takibi yapan A Haber'e yönelik saldırıyı kınadı. Esendemir, "Olayın sorumlularının araştırılıp, gerekli yasal müeyyidelerle bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Cafer Esendemir, yaptığı yazılı açıklamada, amacı sadece halkın haber almasını sağlamak olan basın mensuplarına yapılan saldırıların asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Esendemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Son günlerde sahada çalışan basın mensuplarına yönelik saldırılar giderek artıyor. Bunu üzüntüyle takip ediyoruz. Şile'de denizde kaybolan yurttaşlarla ilgili haber takibine giden A Haber ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk çekim yaparken engellendi ve saldırıya uğradı. A Haber ekibi gördükleri şiddetten dolayı darp raporu aldı. Olayın sorumlularının araştırılıp, gerekli yasal müeyyidelerle bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz.

Şu asla unutulmamalı ki; yapılan bu saldırılar basını hiçbir zaman susturamayacak ve halkın doğru haber alma hakkına engel olamayacak. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu olarak sahada çalışan basın mensuplarına yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz."

Altundan A Haber ekibine saldırıya tepki! ALTUN'DAN A HABER EKİBİNE SALDIRIYA TEPKİ!
İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu İŞTE KAMERAMAN AYHAN ARITÜRK'ÜN DARP RAPORU
Gazeteciler Cemiyetinden skandal sessizlik! GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN SKANDAL SESSİZLİK!
Cankurtaranın gazeteciyi ısırması haber midir? CANKURTARANIN GAZETECİYİ ISIRMASI HABER MİDİR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA