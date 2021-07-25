A Haber'e çirkin saldırıya bir tepki de Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nden: Bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Cafer Esendemir, yaptığı yazılı açıklamada, amacı sadece halkın haber almasını sağlamak olan basın mensuplarına yapılan saldırıların asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Esendemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Son günlerde sahada çalışan basın mensuplarına yönelik saldırılar giderek artıyor. Bunu üzüntüyle takip ediyoruz. Şile'de denizde kaybolan yurttaşlarla ilgili haber takibine giden A Haber ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk çekim yaparken engellendi ve saldırıya uğradı. A Haber ekibi gördükleri şiddetten dolayı darp raporu aldı. Olayın sorumlularının araştırılıp, gerekli yasal müeyyidelerle bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz.

Şu asla unutulmamalı ki; yapılan bu saldırılar basını hiçbir zaman susturamayacak ve halkın doğru haber alma hakkına engel olamayacak. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu olarak sahada çalışan basın mensuplarına yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz."