İletişim Başkanlığından ABD'den fonlanan medya ile ilgili yeni açıklama: Müsaade etmeyiz

Medyanın, iç ve dış vesayet odakları tarafından ilgi duyulan bir alan olduğunu da bildiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz.

Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız."

Müdahaleci ABD sermayesi, dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için çeşitli ülkelerde medya organlarını finanse ediyor ve bu kuruluşlar aldıkları parayla ülkelerde siyasi operasyon çekiyor.

ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıktı. Bu kuruluşların başında gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekti.