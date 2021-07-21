İletişim Başkanlığından ABD'den fonlanan medya ile ilgili yeni açıklama: Müsaade etmeyiz
Son dakika haberi... ABD merkezli vakıf Chrest Foundation’ın ülkemizde bazı medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vererek siyasi tetikçilik yaptırdığı ortaya çıktı. Söz konusu skandalla ilgili açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili AA'ya yaptığı açıklamada, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir vakfın Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini belirtti.
Türkiye Anayasası'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlatan Altun, özgür basının, demokrasinin belkemiği olduğunu vurguladı.
Medyanın, iç ve dış vesayet odakları tarafından ilgi duyulan bir alan olduğunu da bildiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:
"Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz.
Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız."
Müdahaleci ABD sermayesi, dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için çeşitli ülkelerde medya organlarını finanse ediyor ve bu kuruluşlar aldıkları parayla ülkelerde siyasi operasyon çekiyor.
ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıktı. Bu kuruluşların başında gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekti.
Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş var. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.
Bu kuruluşlardan alınan "destek" miktarları şöyle:
Medyascope
P24
140 journos
Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu. Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.
Medyascope'un 2016'dan 2021 yılına kadar aldığı desteği milyonlarca lira olması dikkat çekiyor. Ruşen Çakır, kurumda çalıştırdığı stajyerlere para vermediği için eleştirilerin odağındaydı.
Dernek tarafından tanımlanan "Desteğin" amacı ise partizan olmayan ana akım medya çalışmaları olarak belirtildi.
DAVUTOĞLU-BABACAN MEDYASININ DA PARASI ABD'DEN
Chrest Foundation'dan destek alan medya organları arasında Serbestiyet de öne çıkıyor. 2021 yılında 49.995 dolar destek aldığı görülen Serbestiyet, Davutoğlu ve Babacan yanlısı haberleriyle dikkat çekiyor.
FONLARIN KAYNAĞI: CHREST FOUNDATION
Medyascope başta olmak üzere Türkiye'deki kuruluş ve derneklere binlerce dolarlık "hibe" desteği veren söz konusu dernek, Amerika Birleşik Devletleri Irving, Texas'da kurulmuş bir vakıf olmasıyla tanınıyor.
Chrest Vakfı, 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından Teksas, Amerika'da kuruldu. Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; ABD'de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak Türkiye'deki STK'lara mali ve teknik destek vermeye başladı.
Türkiye ile ailece yaptıkları bir seyahat ve Mısır'da katıldığı bir uluslararası toplantı sonucunda tanışan Chrest Vakfı kurucusu ve başkanı Lou Anne King Jensen, vakfın mali desteklerini Türkiye'ye yönlendirme kararını şöyle açıklamaktadır:
"Vakfımızın kaynakları sınırlı olduğundan, var olan kaynakları birden çok ülkeye dağıtmak yerine tek ülke üzerinde yoğunlaşmanın daha etkili sonuçlar yaratacağını düşündük. Desteklerimizi tek bir ülkeye yönlendirerek ülkenin dinamiklerini daha iyi anlayabileceğimize, o ülkede yaşayanlarla daha yakın ilişkiler kuracağımıza ve toplum tarafından belirlenen sosyal hedeflere ulaşılmasına daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."
Yapılan açıklamaya göre Chrest Vakfı Yönetim Kurulu, hibe almaya hak kazanan projeleri, proje bölgelerini yakından tanıyan Türk danışmanlarının desteği ile belirliyor. Hibe alan kuruluşların çalışmaları ve projelerin etkisi ise faaliyet raporları ve finansal raporlarla takip ediliyor. İzleme ve değerlendirme için kullanılan bir diğer yöntem ise, vakıf yetkililerinin yaptığı saha ziyaretleri olarak belirtiliyor. Vakıf tüm bu süreçlerin ardından hibe desteğine karar veriyor.
Yönetim Kurulu ve Yöneticiler
Lou Anne King Jensen, LMSW-IPR - Başkan ve Direktör
Jeff Jensen - Başkan Yardımcısı ve Direktör
Haley Jensen - Genel Sekreter ve Direktör
Chani Jensen - Mali İşler Sorumlusu ve Direktör
William Jensen - Direktör
Çalışanlar
Elizabeth Suhler Jensen - Operasyon Müdürü
TETİKÇİLİĞE "SİVİL YAŞAMI DESTEKLİYORUZ" KILIFI
Kurumun resmi internet sitesinde kendilerine biçtiği "misyon" da açıkça görülüyor. Söz konusu ifadelerde "Türkiye'de sivil yaşamı destekleyen girişimlerin" fonlandığı belirtiliyor. Sözde sivil yaşamı destekleyen kuruluşun aslında Türkiye'de devlet ve millet düşmanı yayın organlarını finanse ettiği görülüyor. Sitedeki açıklama şu şekilde:
Chrest Vakfı'nın misyonu daha merhametli ve adil bir toplum yaratmak, ortak doğal kaynaklarımızı sorumlu bir şekilde yönetmek ve dünyada karşılıklı ilişkileri geliştirmektir.
Misyonumuzu, elimizdeki kaynakları Amerika Birleşik Devletleri'nde ceza adaleti reformu, çevrenin korunması ve çevresel sürdürülebilirliği ilerleten , Türkiye'de ise sivil yaşamı destekleyen girişimlere yönlendirerek gerçekleştiriyoruz.
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