Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yükselişe geçen günlük yeni vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken açıklama: Muhtemelen...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,86 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'a yükseldi.