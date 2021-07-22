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İstanbul'da korkutan artış! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs verilerini açıkladı! İşte il il son durum

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Giriş: 22.07.2021 19:50
Güncelleme:22.07.2021 19:54
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale oldu. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." ifadelerini kullandı.

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