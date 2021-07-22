Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Arhavi'deki taşkına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'nin Arhavi ilçe merkezindeki taşkının, baraj patlaması sonucu meydana geldiğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara ilişkin, "Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, bazı basın yayın organlarında Arhavi merkezdeki taşkının, baraj patlaması sonucu meydana geldiğine dair asılsız haberler çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur. Vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Artvin'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bazı basın yayın organlarında Arhavi ilçe merkezindeki taşkının, baraj patlaması sonucu meydana geldiğine dair asılsız haberler çıkmıştır.



Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 22, 2021