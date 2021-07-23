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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yükselişe geçen günlük yeni vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken açıklama: Muhtemelen...

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2021 00:54
Güncelleme:23.07.2021 01:39
Sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük yükselişe geçen yeni vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Koca yaptığı son paylaşımında "Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız" diyerek vatandaşları uyardı. Öte yandan günlük yeni vaka sayıları ise 22 Temmuz 2021 Perşembe günü açıklanan son verilere göre 10 bin sınırına dayandı.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka sayısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca açıklamasında "Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım." ifadelerini kullandı.

"KURALLARLA AŞIYLA KONTROLÜ ELE ALALIM"

Öte yandan Koca "Yüzde 63'ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK YENİ VAKA SAYISI 10 BİN SINIRINDA

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 22 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 9 bin 586 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 oldu. Bir günde toplam 214 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 93 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,86 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'a yükseldi.


AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 35,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

"BUGÜN SON ZAMANLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞTIK"
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.

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