İstanbul'da denize girmek yasak mı? Hangi illerde denize girmek yasaklandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul ve çevre illerde bugün vatandaşlar sahillere akın etti. Ancak yoğun dalgaların olduğu Şile'de denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sahildeki vatandaşlar için uyarıda bulunurken şiddetli dalgalar yalnızca İstanbul değil çevre illerde de görüldü.

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Bayramın üçüncü günü İstanbul'da vatandaşlar sahilleri yine doldurdu. Sıcak havayı fırsat bilen ve serinlemek isteyen İstanbullular saatlerce deniz keyfi yaptı.

3 kişi dalgalara kapıldı



Ancak Şile'deki Ayazma Plajı'nda sabah saatlerinde denize girmiş olan 3 vatandaş bir süre sonra dalgalara kapıldı ve gözden kayboldu. Cankurtaran ekipleri, denizdeki dalgalar sebebiyle vatandaşları deniz kenarından uzaklaştırdı.

Bir kişinin cesedine ulaşıldı



Kaybolmuş olan ve aranan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Ulaşılan kişinin Suriyeli olduğu açıklandı. Diğer iki kişiyi arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

Atlı birliklerle denetim yapıldı



Kızılcaköy Plajında da yine bir kişi boğuldu. Şile Kaymakamlığı olay sonrası bölgede denize girmeyi yasakladı. Ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeleri inceleyerek plajlarda suda boğulmalara karşı atlı birlikle eşliğinde denetim yaptı. Jandarma Asayiş ekipleri, Motosikletli Asayiş ve Trafik ekipleri, Jandarma Trafik Timi, Su Altı Arama-Kurtarma Timi ve Atlı Jandarma Timi olmak üzere toplam 4 bin 419 personelle İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de de yasaklandı



Vatandaşları suda boğulmalara karşı uyarıldı. Yine Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda atlı timle denetim yapan ekipler, olumsuz hava şartları ve aşırı dalga sebebiyle denize girmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu vatandaşlara duyurdu. Plajda bulunan görevli cankurtaranlar, megafonla da bu uyarıyı vatandaşlara açıkladı. Anonslar sonrasında vatandaşlar plajları boşalttı. Yine Sakarya, Kocaeli ve Düzce'nin sahil kesimlerinde de şiddetli rüzgar ve yoğun dalga dolayısıyla denize girilmesi yasaklandı.