Şehit Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'nun görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
İki kadın polisi rahatsız ettiği için hakkında rapor tuttuğu iddia edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit eden Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun fotoğrafına ulaşıldı.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit eden ve tutuklanarak cezaevine yerleştirilen Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun fotoğrafına ulaşıldı.
Tunceli nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edilen katil Nasuh Çulcu'nun bir kadın polisi rahatsız ettiği gerekçesiyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldığı, katil Nasuh Çulcu'nun göreve başladığı Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bu defa da bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği iddia edilmişti.
İddialara göre; durumu öğrenen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in bu durumu rapor ettiği ve Nasuh Çulcu'ya ikaz yazıldığı öne sürülmüştü.
Katil Nasuh Çulcu; 13 Temmuz'da Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polisevi'nde yemek yiyen Hasan Cevher'i hedef gözeterek üç kurşunla şehit etmişti.
"ÖLDÜRME KASTI" İLE GELİYOR" DEMİŞLERDİ...
Şehit Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'nun kendisini defalarca rahatsız ettiği için birim amirlerine şikayet ettiği öne sürülen kadın Komiser Yardımcısı'nı da öldürmeyi planladığı, iki defa silahla odasını bastığı fakat olay günü bulamadığı için öldüremediği iddia edilmişti. İddialara göre tutuklanan katil Nasuh Çulcu savcılık ifadesinde "Silahımı çekip Hasan Cevher'in yanına gittim. "Seni de kendimi de öldüreceğim" dedim. Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken bana küfürler etti. Arkasından üç el ateş ettim" demiş, hukukçular cinayetten hemen önce Hasan Cevher'e "Seni öldüreceğim" dediği öne sürülen Çulcu'nun bu sözünün; Çulcu'nun silahını çekerek "Öldürme Kastı" ile Emniyet Müdürü Cevher'in bulunduğu olay yerine geldiğinin kanıtı olduğunu ve bu nedenle cezasında herhangi bir indirim alamayacağını vurgulamıştı.
"AĞZINDAN BİR DEFA BİLE KÜFÜR İŞİTMEDİK"
Cezasında indirim alabilmek için ezberletilmiş ifade verdiği iddia edilen ve savcılıktaki ifadesinde Hasan Cevher için ayrıca "Öldürme amacıyla ateş etmedim" dediği öne sürülen katil Nasuh Çulcu'nun, Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği ve net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği ifade edilmişti.
Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher ile birlikte geçmişte görev yaptığı İstanbul'da çalışan polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür işitmedik" diyerek katile tepkilerini göstermişlerdi.
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