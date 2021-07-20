Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'dan tehdit: Tayinimi durduracaksınız

Çulcu'nun iddialara göre ifadesinde geçen "Karşıma çıkanlara "Kendimi de kendisini de vuracağım" dedim" itirafı, Çulcu'nun kadın Komiser Yardımcısı'nı öldürmeyi planladığının göstergesi oldu. Katil Nasuh Çulcu'nun öldürmeyi planladığı iddia edilen kadın Komiser Yardımcısı'nın odasını olaydan önce iki kez silahla bastığı fakat kadın Komiser Yardımcısı odasında olmadığı için öldüremediği iddia edildi.

Hakkında rapor tutulduktan sonra Elazığ'a tayini çıkarılan Çulcu'nun; Cevher'i şehit ettiği olaydan önce Komiser İbrahim B.'ye de silah çektiği iddia edildi. İddiaya göre Nasuh Çulcu, Komiser İbrahim B.'yi "Tayinimi durduracaksınız" diyerek tehdit etti.