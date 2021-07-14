Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in katilinden kan donduran ifade: Hasan Müdür'e 'seni öldüreceğim' dedim

"HASAN MÜDÜR'E SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİM, BANA KÜFÜRLER ETTİ"

Bu sırada müdür Hasan Cevher de beni ensemden tutarak dışarı sürüklemeye çalıştı. Orada bulunan diğer memurlara 'alın bunu karakola götürün' diye talimatlarda bulundu. Hiçbir memur müdahale edemedi. Ben de o sırada tek başıma üst kata çıktım. Bir müddet bekledikten sonra başka bir müdür yanıma geldi. O müdürde bana Hasan Müdür'ün kendisini aradığını ve benim açığa alındığımı söyledi. Ben de silahımı çekip, müdürüm sen bu olaya karışma dedikten sonra alt kata indim. Hasan müdürün yanına tekrar giderek 'seni de kendimi de öldüreceğim' dedim. Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken de bana küfürler etti. Bu esnada ben de arkasından 3 el ateş ettim. Sonra ben dışarı çıkarken polis memurları bana silah doğrulttu. Ben de silahımı yere indirip, 'ben size sıkmayacağım siz sıkacaksanız sıkın' dedim. Sonra orada bana silah doğrultan bir memur beni bacağımdan vurdu."