Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in katilinden kan donduran ifade: Hasan Müdür'e 'seni öldüreceğim' dedim
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun verdiği polis ifadesi ortaya çıktı. Çulcu ifadesinde, ''Bir komiserle gönül münasebeti yaşadım, o da beni üstlerime şikayet etti. Müdür Yardımcısı Hasan Cevher beni yanına çağırarak açığa alındığımı söyledi. Ben de müdüre gönül ilişkisi yaşadığım kimseye rahatsızlık vermediğimi belirterek, 'Bu ithamla açığa alınmam onur ve haysiyetimi zedeledi' dedim" ifadelerini kullanırken, şehit Cevher'i ölümle tehdit ettiğini de itiraf etti.
Cevher'i Polisevinde yemek yediği esnada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çulcu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
"GÖNÜL İLİŞKİM VARDI, RAHATSIZLIK VERMEDİM"
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Nasuh Çulcu'nun mahkemede verdiği ifadesinde gönül ilişkisi yaşadığını, rahatsızlık vermediğini kaydetti.
"BU İTHAMLA AÇIĞA ALINMAM ONURUMU VE HAYSİYETİMİ ZEDELEDİ"
Açığa alınmasının onur ve hasiyetini zedelediğini belirten Çulcu şunları söyledi:
"Ben emniyette görev yapan başka bir komiserle gönül münasebeti yaşadım. Olayın yaşandığı gün gönül münasebeti yaşadığım kişi amirlerime şikayet etti. Müdür Yardımcısı Hasan Cevher beni yanına çağırarak açığa alındığımı söyledi. Bu sırada bende müdüre gönül ilişkisi yaşadığım kişiye herhangi bir rahatsızlık vermediği belirterek, 'Bu ithamla açığa alınmam onur ve hasiyetimi zedeledi. Açığa alınma durumunda mesnetsiz (dayanıksız) olaydan dosyama işlenecek ve haksız bir şekilde bu durumdan kaynaklı memuriyetten emekli olana kadar sıkıntı yaşayacağım.' dedim.
"HASAN MÜDÜR'E SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİM, BANA KÜFÜRLER ETTİ"
Bu sırada müdür Hasan Cevher de beni ensemden tutarak dışarı sürüklemeye çalıştı. Orada bulunan diğer memurlara 'alın bunu karakola götürün' diye talimatlarda bulundu. Hiçbir memur müdahale edemedi. Ben de o sırada tek başıma üst kata çıktım. Bir müddet bekledikten sonra başka bir müdür yanıma geldi. O müdürde bana Hasan Müdür'ün kendisini aradığını ve benim açığa alındığımı söyledi. Ben de silahımı çekip, müdürüm sen bu olaya karışma dedikten sonra alt kata indim. Hasan müdürün yanına tekrar giderek 'seni de kendimi de öldüreceğim' dedim. Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken de bana küfürler etti. Bu esnada ben de arkasından 3 el ateş ettim. Sonra ben dışarı çıkarken polis memurları bana silah doğrulttu. Ben de silahımı yere indirip, 'ben size sıkmayacağım siz sıkacaksanız sıkın' dedim. Sonra orada bana silah doğrultan bir memur beni bacağımdan vurdu."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...
- Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...
- AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
- Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...
- Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman? Galatasaray-PSV Eindhoven bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı?
- A101'den bayram ettiren kampanyalar! 15 Temmuz 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Perşembe indirimleri...
- BİLSEM takvimi 2021: MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? Taban puanlar...
- Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...
- Bayram öncesi ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobilde ÖTV indirimi 2021 olacak mı? ÖTV matrahı değişiyor mu?
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe günü Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT kargo çalışacak mı?
- 15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri