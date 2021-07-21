İstanbul'da İETT skandalı! Yakıtı biten otobüs yolda kaldı

ARAÇLAR GERİ GERİ ÇEKİLDİ

Kapalı yoldan ilerleyemeyen araç sürücüleri ise araçlarını geri geri alarak başka bir yola bağlanmaya çalıştı. Yolda yakıtı biterek kalan İETT otobüsü ise saatler sonra bulunduğu yerden anca kaldırılabildi.

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