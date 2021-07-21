CHP'li belediyeler bayramı halka zehir etti! İstanbul'da kurban kesim rezaleti kamerada! Vatandaş isyan etti
İstanbul'da CHP'li belediyelerin sorumlu olduğu kurban kesim alanlarında yaşanan rezalet vatandaşı isyan ettirdi. Avcılar, Kartal ve Küçükçekmece'deki kurban kesim alanlarında yaşanan sorunlar, askıda kalıp şişen hayvanlar ve şahıslar arasında yaşanan gerginliker, işleri çığırından çıkardı. Halk, kurban kesim organizasyonunda yaşanan sorunlara ilişkin tek bir sorumlu dahi bulamadı. Sabah saatlerinde kesilen kurbanlar askıda uzun süre bekleyince şişmeye başladı. Yüzülmeyen kurbanlıklar sahipleri tarafından yüzülerek parçalanmaya başlandı. Bu sırada kurban kesim alanında görevli bir kasap da elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. İşte CHP'li belediyelerin sorumlu olduğu bölgelerde yaşanan kurban kesim rezaletinin ayrıntıları...
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban pazarları ve kesimhanelerde yoğunluk yaşandı. Avcılar, Küçükçekmece ve Kartal'da bozulan makineler ve ilgisiz görevliler vatandaşı isyan ettirdi.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBAN GERGİNLİĞİ
Küçükçekmece'de özel bir kurban kesim merkezinde bozulan makine yüzünden kesilen kurbanlar parçalanamadı. Kurban kesimi yapan firma ile kurban sahipleri arasında gerginlik yaşanırken, araya polisi girdi.
Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kurulan özel bir kurban kesim alanında yaşandı. İddiaya göre, kurban kesimi yapacak vatandaşlar özel firma aracıyla kurban ibadetini yerine getirmek istedi. Sabah namazının ardından kurban kesimi yapılmaya başlandı. Kesilen danalar askıya alındı ancak kurbanları yüzmek ve parçalamak için kullanılan makine iddiaya göre bozuldu. Kesilen hayvanlar askıda bekleyince kurban sahipleri ile firma çalışanları arasında gerginlik çıktı. Uzun süre yüzülmeyen kurbanlıklar sahipleri tarafından yüzülerek parçalanmaya başlandı. Devam eden gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle yatıştı. Bu sırada kurban kesim alanında görevli bir kasap da elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Yaralanan kasap hastanede tedavi altına alındı.
MAALESEF HAYVANLARIMIZ ASKIDA
Sabah saatlerinden beri burada beklediklerini söyleyen Nurettin Pulat, "Sabah 7'den beri buradayız, paralarımızı 15 gün önceden aldılar. Bize hisseli şekilde dağıtacaklardı ama maalesef hayvanlarımız askıda kokmak üzere. Bu ne biçim hizmet, şuanda kimse yok, 'makine bozuldu' diyorlar. Gerekçe makine arızalı, elektrik kesildi diyorlar, motor arızalı. Senin teknisyenin yok mu, senin elektrikçin yok mu, jeneratörün yok mu burada? Ben mi alacağım. Ben paramı vermişim, poşetimi almışım, etimi alıp götüreceğim. Hayvanlar askıda kokmak üzere, ibadetimiz yarım kaldı" diye konuştu.
Hiçbir yetkilinin olmadığını anlatan Ahmet Alpay, "Hisse olarak verilecekti bize ama hisse misse yok. Kendi etlerimizi kendimiz doğruyoruz. Kurbanlıklar yaklaşık 4 saattir askıda, bunlar kokacak işkembeleri içinde. Nasıl bir çözüm buluyorlarsa bulsunlar" ifadelerini kullandı.
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