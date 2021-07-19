Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KKTC Meclisi'nde son dakika açıklamaları! Erdoğan'ın açıkladığı müjde...

BU DAVA ÖKSÜZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR

Bugün bizim için çok ama çok anlamlı bir gün. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde KKTC'de bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim.

Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya isteseler de istemeseler de bir kez daha ilan edeceğiz. Yine bu ziyaret vesilesiyle ülkelerimiz için son derece önemli bazı müjdelerimizi kamuoyu ve dünya ile paylaşma fırsatı bulacağım.

Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türk'ünün azmini, iradesini ifade eden bir kurumdur. Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs davasına güç katmıştır. Kuruluşundan bugüne Kıbrıs davasını savunan tüm Meclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum.

Kıbrıs davası gelecekte de sizlerin omuzlarında yükselmeye devam edecektir. Bu dava öksüz, garip, sahipsiz değildir. Kıbrıs davası büyük bir davadır. Tarihi ile, vicdanı ile, kahramanlık destanı ile büyük bir milletin davasıdır. Kıbrıs davasının sahibi yavru vatan ile anavatanı ile büyük Türk milletinin tamamıdır.