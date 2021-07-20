20 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2021
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA